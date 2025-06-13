طريقة عمل محشي البصل في الفرن

يعد محشي البصل من الأكلات المميزة والمختلفة، ويمكن تحضير محشي البصل في الفرن بخطوات بسيطة وسهلة .

وإليكم طريقة تحضير محشي البصل في الفرن بالخطوات

مكونات محشي البصل في الفرن

4 بصل كبار

2 ملعقة كبيرة من الزيت

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

مكونات الحشوة

أرز

ملعقة صغيرة من البهارات

رشة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

رشة نعناع

بقدونس

كزبرة

شبت

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

صلصة طماطم

طريقة تحضير محشي البصل في الفرن

أزيلي القشرة الخارجية للبصل.

اغلي كمية مناسبة من الماء في وعاء.

ضعي البصل في الماء المغلي، واتركيها لمدة 10 دقائق.

أخرج البصل من الماء المغلي، واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

عندما يبرد البصل، ابدأي بتفتيح طبقات البصل، وافصليها عن بعضها.

أخلطي مكونات الحشوة معا جيدا

قومي بحشو طبقات البصل ولفيها جيدا

ضعي القليل من الزيت على البصل ثم ضعيه في الفرن حتى ينضج.



