جديد وغير تقليدي.. طريقة عمل ميني تارت الطعمية

ميني تارت الطعمية من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها وتقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار فهي من الأكلات الشهيةو الغير تقليدية.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ميني تارت الطعمية، فيما يلي….

مقادير ميني تارت الطعمية

عجينة طعمية

زيت

لصوص الطحينة:

½ كوب زبادي

3 ملعقة كبيرة طحينة

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل

رشة ملح



للسلطة:

طماطم مفرومة

بقدونس مفروم

بطاطس مكعبات صغيرة مقلية

باذنجان مكعبات صغيرة مقلية

للوجه:

سمسم



طريقة تحضير ميني تارت الطعمية



يدهن قالب تارت بالزيت

ثم يفرد بها عجينة الطعمية

وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي

تخلط مقادير السلطة ويحشى بها التارت

ثم تخلط مقادير الصوص ويضاف للتارت

ويضاف السمسم على الوجه

ويقدم