فك لغز العثور على جثة شخص بقرية أقفهص ببنى سويف

تمكنت مباحث مركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من كشف غموض العثور على جثة شاب بقرية أقفهص إحدى القرى التابعة للمركز، وسط حالة من الغموض حول ملابسات الحادث.

وتبين من تحقيقات وتحريات مباحث مركز ومدينة الفشن، أن وراء واقعة العثور على جثة شاب يدعى رمضان أحمد، وبها جرح قطعي بالرقبة في قرية أقفهص، هو نجل شقيق المجني عليه، بسبب خلافات مالية.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة لشاب يدعى رمضان، مصابا بعدة طعنات في رقبته وأنحاء متفرقة من جسده، وعلى الفور أسرع المقدمان ياسر ناجي، مأمور مركز الفشن، ومحمد محروس، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، حيث تبين من تحريات المباحث أن ابن شقيق المجني علي هو من ارتكب الجريمة.

وألقت قوات مباحث مركز شرطة الفشن، القبض على المتهم بإنهاء حياة عمه، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وجار العرض علي النيابة العامة.