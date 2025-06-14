تبدأ غدا.. الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على انتهاء محافظة الإسماعيلية من الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي تبدأ غدًا الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥ وتستمر حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وذلك خلال متابعته لخطة تأمين المحافظة لامتحانات الثانوية العامة من مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية ومدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات (التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، وفرع هيئة الإسعاف المصرية) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

حيث تابع كافة التنسيقات النهائية من خلال الشبكة الوطنية بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية كل في نطاقه؛ لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضمان تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان.

ومشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، موجهًا بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية ومتطوع من الهلال الأحمر بكل لجنة، لتقديم الدعم الطبي والنفسي.

وكلَّف محافظ الإسماعيلية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر.

كما أكد "أكرم" على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

ووجه أكرم بتوفير أتوبيسات آمنة لنقل طلاب قرية الأبطال لمقار لجنة الامتحانات لتسهيل وتيسير انتقال الطلاب

مؤكدًا على أهمية تواجد الطلبة قبل بدء الامتحان بوقت كاف لإتمام عمليات التفتيش ودخول الطلاب إلى اللجان بسهولة ويسر.

وأكد أكرم على ضرورة ربط غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بما يحقق التنسيق الكامل لكافة الجهات المعنية؛ لتلافي أي ملاحظات أو بلاغات في وقتها.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٤ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

مضيفًا أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية موزعة على ثمانِ إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية بإجمالي عدد الطلاب ١١ ألفا و٥٩٠ طالبا وعدد الطلاب المنتظمين ١٠ آلاف و١٩٩ طالبا وعدد طلاب المنازل ١٣٩١ طالبا.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن إنهاء استعداداتها تمهيدًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ غدًا الأحد الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٥، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ كافة الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.