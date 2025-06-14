قفزة نوعية في تصنيف مجلة كلية الهندسة بجامعة عين شمس

حققت المجلة العلمية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس قفزة نوعية طبقا لاحدث تقرير Elsevier، والتي تعد من أعرق دور النشر المتخصصة في نشر الكتب والدوريات الطبية والعلمية؛ وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د عمرو شعت عميد كلية الهندسة وتحت إشراف ا.د هاني حسنين، رئيس تحرير المجلة.

ارتفع معدل الاستشهاد العلمي (Cite Score) للمجلة ليصل إلى 12.2 لعام 2024-2025، مقارنة بـ 10.8 في العام السابق، مما ساهم في تقدم تصنيف المجلة لتصبح ضمن أفضل 6% من المجلات الهندسية في مجال التخصص العام على مستوى العالم.

ومن جانبه وجه ا.د عمرو شعت عميد الكلية بخالص الشكر والتقدير إلى لأسرة تحرير مجلة Ain Shams Engineering Journal، على ما يبذلونه من جهود متميزة ومتواصلة في دعم مسيرة المجلة ورفع مكانتها العلمية والبحثية.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تميز الأداء الاكاديمي والفكري لفريق العمل بالمجلة.

https://www.sciencedirect.com/journal/ain-shams-engineering-journal