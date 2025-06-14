إصابة 19 عاملا زراعيا في حادث برافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 19 عاملاً زراعيًا بكفر الشيخ، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقلهم على رافد الطريق الدولي الرابط بين مركزي الرياض وبلطيم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من العمال الزراعيين وذلك بنطاق قرية الرغامة بمركز الرياض.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام الإسعاف بكفر الشيخ، بـ 10 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور حسين عبد الرازق، مدير عام إدارة المستشفى.

وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى التعامل مع المصابين طبيًا بإشراف أطباء الاستقبال وجراحة العظام، وغادر عدد منهم المستشفى عقب تماثلهم للشفاء التام.