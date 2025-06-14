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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: الإسرائيليون قضوا ليلة صعبة بسبب صواريخ إيران

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل
هاني حسين

علق الكاتب أحمد الصفدي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية .

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"علينا أن نفهم أنه لا توجد دولة عربية خارج إطار العاصفة الراهنة، والجميع يتأثر بالكل، فالهدوء يتأثر به الجميع، والحروب تؤثر على المنطقة بأكملها."


وأضاف:" الإسرائيليون كان يومهم صعباً، ليلتهم كانت في الملاجئ، كلما خرجوا منها عادوا لها بعد دوي صافرات الإنذار من جديد عبر ست وجبات من الصواريخ الدسمة الإيرانية، مضيفا:"سبعة ملايين إسرائيلي قضوا ليلتهم بالملاجئ، والآن يتحضرون لضربة قاسية هذه الليلة."


مردفاً:"مشاهد الداخل الإسرائيلية والتدمير الذي تعرضوا له بالأمس تشبه مشاهد في جباليا وجنين ومخيمات عدة، حيث منازل كثيرة دُمرت، ومبانٍ ضخمة يصل عدد طوابقها إلى 32 طابقًا، ونحو 300 أسرة إسرائيلية باتت في العراء ورعب مستمر ومحاصرة داخل الأنقاض، وهي صورة مصغرة لما تشهده غزة."


وعن مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال:"بالقدس تحت الأرض، يريد أن يرسل رسائل تطمين للداخل الإسرائيلي لكن تحت الأرض، وليس لديه مصداقية أمام الشعب الإسرائيلي بينما يختبئ تحت الأرض ويطلب منهم الشجاعة."


لافتاً إلى أن أكسجين حكومة اليمين المتطرفة هو فتح جبهات حربية في مناطق مختلفة من المنطقة، قائلاً:"بقاؤه في الحكومة هو فتح جبهات حربية لأنها السبيل الوحيد لتوحيد المعارضة واليمين."

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