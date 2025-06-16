تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و573 شاحنة و164 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2455 راكبا بموانيها.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الواردات شملت 3 آلاف طن بضائع، و313 شاحنة و152 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و260 شاحنة و12 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة PELAGOS EXPRESS بينما غادرته السفينتان (عمان والحرية2)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و138 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي (أور، إيلة، نيو عقبة، سينا، وكوين نفرتيتي).