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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم، حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، بالتزامن مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم بصفه يوميه.

وإليكم أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد :

الطماطم: بين 14و 18 جنيها للكيلو

البطاطس: من 9 إلى 13جنيها

الكوسة والخيار: تراوحت بين 10 و13 جنيهًا

البصل الأحمر: نحو 9 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

البرتقال: من 20 إلى 25 جنيهًا

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

التفاح: من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 25: 30 جنيهًا للكيلو

المشمش من 40: 50 جنيها للكيلو

العنب من 50 إلي 55 جنيها للكيلو

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الزراعية المهمة في صعيد مصر، حيث تتميز بتنوع محاصيلها واعتمادها على نظم الري الحديثة، ما يسهم في توفير الخضروات والفاكهة بشكل مستمر على مدار العام، ويقلل من تكاليف النقل مقارنة بالمحافظات الأخرى، وتعتمد المحافظة على الزراعة بواسطة الصوب الزراعية التي حدثت طفرة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات الماضية.

ويعتمد السوق المحلي في الوادي الجديد بنسبة كبيرة على الإنتاج الزراعي المحلي وخاصة إنتاج الصوب الزراعية التي نفذت في كل قرى ومدن المحافظة، ما يُسهم في استقرار الأسعار وتوافر السلع. وتُشير التوقعات إلى استمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، بفضل تدفق المحاصيل من قرى ومراكز المحافظة.

وتشهد المحافظة في السنوات الأخيرة طفرة في مشروعات الزراعة الحديثة، مثل الصوب الزراعية والمزارع النموذجية، إلى جانب دعم الجمعيات الزراعية للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، ما عزز من المعروض وأسهم في توفير فرص عمل.

وتعمل الصوب الزراعية على توفير كميات كبيرة من الخضر والفاكهة في الآونة الأخيرة مما جعل التجار بدأت في تقليل الاستيراد من المحافظات المجاورة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار اسواق

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