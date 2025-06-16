وائل جسار يتعاقد مع "روتانا" لتقديم مشاريع غنائية جديدة

انضم الفنان اللبناني وائل جسار، لقائمة نجوم "روتانا" الذين تم التعاقد معهم لتقديم مشاريع غنائية جديدة خلال المرحلة المقبلة وبما يليق بتاريخهم الفني.

ووقع الفنان وائل جسار، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الرئيس التنفيذي سالم الهندي، وبحضور المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

يأتي تعاقد روتانا مع النجم وائل جسار لاستكمال مسيرة تعاونات جديدة ومثمرة مع نجوم لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحدي منها لإعادة الفن لمجده والارتقاء بالأغنية في الوطن العربي.

وتم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة توقيع وائل جسار مع مسئولي روتانا، عقب انتهاء المفاوضات التي جرت بينهم.

وفي بيان صحفي، قالت "روتانا" : “وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدا فنيا مع النجم وائل جسار لتقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخه الفني”.

وأضاف البيان: “حمل عقد الاتفاق الذي تم إبرامه في بنود العقد كل ما يتعلق بإنتاج وإصدار الأغاني”.

من جانبه، أعرب وائل جسار، عن سعادته بإنضمامه إلى كتيبة نجوم روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى وأهمها على الساحة الفنية.

وأضاف أن هذا التعاون بلا شك سيثمر عن أعمال قوية ستضاف لتاريخه الغنائي وتليق بكل محبيه وجمهوره بجميع أنحاء الوطن العربي.

وكشف جسار، عن البدء في تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني، لتكون باكورة التعاقد، على أن يتم إطلاقها قريبا.