ما الكمية المناسبة من السوائل التي يحتاجها الطفل يوميًا؟

احتياج الطفل للسوائل يختلف حسب عمره، نشاطه البدني، ودرجة حرارة الجو، لكن بشكل عام هناك متوسطات تقريبية يمكن الاعتماد عليها لضمان ترطيب جسم الطفل بشكل صحي.

من عمر سنة إلى 3 سنوات:

في هذا العمر، يحتاج الطفل إلى ما يقرب من 1.3 لتر من السوائل يوميًا. يمكن أن تتوزع بين الماء، الحليب، وبعض العصائر الطبيعية، لكن الأفضل أن يكون معظمها ماء. أي ما يعادل حوالي 5 إلى 6 أكواب في اليوم.

من 4 إلى 8 سنوات:

يبدأ الجسم في هذا العمر في طلب كمية أكبر من السوائل، ويُنصح بأن يشرب الطفل حوالي 1.6 لتر يوميًا، أي ما يعادل 6 إلى 7 أكواب. يجب أن يكون التركيز الأكبر على شرب الماء، مع الاعتدال في تقديم العصائر أو المشروبات الأخرى.

من 9 إلى 13 سنة:

في هذا العمر، يختلف الاحتياج بين الذكور والإناث:

الذكور: من 2.1 إلى 2.4 لتر يوميًا.

الإناث: من 1.9 إلى 2.1 لتر يوميًا.

نصائح مهمة:

في أيام الصيف أو أثناء النشاط البدني، تزداد حاجة الجسم للسوائل لتعويض الفقد.

العصائر يفضل ألا تتجاوز كوبًا واحدًا في اليوم، ويُفضل أن تكون خالية من السكر.

الماء يظل الخيار الأفضل لترطيب الطفل بشكل صحي وآمن.