تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، من خلال تقديم طلب التظلم وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا؛ وذلك توفيرًا لوقت وجهد الطلاب وأولياء الأمور وفى إطار جهود التيسير على المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى منظومة الحكومة الرقمية.

وقال الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى رفع نتيجة طلاب الدور الثانى وتمت إتاحتها على التطبيق، فضلًا عن إتاحة النتيجة كاملة بالإدارات التعليمية بداية من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى حصول 70% من طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجتهم من خلال التطبيق الإلكترونى الذى تم إطلاقه أمس الإثنين بالتزامن مع إعلان النتيجة؛ لتيسير حصول الطلاب على عدد من الخدمات منها نتائج الامتحانات والتظلمات.