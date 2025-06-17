إصابة 6 أشخاص عقرهم كلاب ضالة بكفر شكر

اصيب 6 أشخاص عقرهم كلاب ضالة، فى احد شوارع حى عطعوط بمدينة كفر شكر وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللإزم وتم تحويلهم إلى مستشفى حمايات بنها لاستكمال بروتوكول العلاج حفاظًا على حياتهم.



تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد فيه بورود بلاغ من النجدة بإصابة 6 أشخاص بحى عطعوط وسط مدينة كفر شكر عقرتهم بعض الكلاب الضالة أثناء سيرهم فى الطريق العام.

وأنتقلت قوة امنية مركزالشرطة لمكان البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 6 أشخاص عقرتهم كلاب ضالة بكفر شكر وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.