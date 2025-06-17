إطلاق أسماء الشهداء والرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لدراسة ومناقشة ووضع الضوابط اللازمة لإطلاق أسماء الشهداء والرموز الوطنية والتاريخية على المدارس والمعاهد والميادين والشوارع والمباني الحكومية بنطاق المحافظة، في إطار حرص الدولة على تخليد ذكراهم وتقديراً لتضحياتهم.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات المعروضة لتغيير عدد من المسميات، وذلك بحضور لفيف من رؤساء المراكز والمدن، وممثلى الجهات المعنية، والقيادات التنفيذية.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن إطلاق أسماء الشهداء والرموز الوطنية على المدارس والمنشآت العامة يأتي تكريمًا وتقديراً لتضحياتهم، وحرصًا من الدولة على تخليد ذكراهم وتقدير جهودهم في خدمة الوطن، وتعزيز الانتماء الوطني، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الوطن ورموزه، عرفاناً بفضل من ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل رفعة الوطن.