اللواء طيار هشام الحلبي: أمريكا تجهز نفسها لضرب إيران

كشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، عن أن هناك 24 قتيلا فقط في إسرائيل جراء القصف الصاروخي الإيراني.

أمريكا ستستخدم طائرات وقود لتموين طائراتها الحربية لقصف إيران

وأضاف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حاملات الطائرات الأمريكية ستتركز في البحر الأحمر أو المتوسط وستستخدم لضرب إيران.

وتابع اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، أن أمريكا ستستخدم طائرات وقود لتموين طائراتها الحربية لقصف إيران، مشيرا إلى أن أمريكا تجهز نفسها لضرب إيران.

وفي السياق نفسه أشار اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجة، إلى أن القاذفة بي 52 الأمريكية تحمل 32 طن من الذخائر المتنوعة وهي تعمل فى السيادة الجوية.

