إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بكفر الشيخ.. صور

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقرية محلة موسى.

وشهد موقع الكسر استجابة فورية من الجهات المعنية، بعد أن جرى الدفع بفريق العمل والفنيين للقيام بأعمال الإصلاح بشكل عاجل، حفاظًا على استمرار ضخ المياه وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن أعمال الإصلاح جرت في وقت قياسي، وجرى إعادة ضخ المياه بعد التأكد من سلامة الخط وكفاءة التشغيل، مشيدًا بتعاون الجهات المنفذة والفرق الفنية وسرعة تحركها ميدانيًا، والانتهاء من أعمال الإصلاح.

جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، والمهندس رأفت زيدان، مدير عام مرفق المياه بكفر الشيخ، وحضور طارق عكاز، رئيس قرية محلة موسى.