اشتري سوزوكي سويفت بـ 120 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوزوكي سويفت موديل 1992

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سوزوكي سويفت موديل 1992، وتنتمي سويفت لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سوزوكي سويفت موديل 1992 الخارجية

سوزوكي سويفت موديل 1992

تمتلك سيارة سوزوكي سويفت موديل 1992 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سوزوكي ، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك سوزوكي سويفت موديل 1992

سوزوكي سويفت موديل 1992

تستمد سيارة سوزوكي سويفت موديل 1992 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سوزوكي سويفت موديل 1992 الداخلية

سوزوكي سويفت موديل 1992

زودت مقصورة سيارة سوزوكي سويفت موديل 1992 بالعديد من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية أمامية، وبها درج امامي للتخزين، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها إضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سوزوكي سويفت موديل 1992

تباع سيارة سوزوكي سويفت موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سويفت موديل 1992

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة معيوبة .