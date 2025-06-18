الشامي: أنا وصديقي أحمد فهمي صحبة في العمرة الـ20 سنة إللي فاتوا

عبّر الفنان أحمد الشامي عن امتنانه وسعادته بالفرص التي منحها له الله لأداء مناسك العمرة خلال السنوات الماضية، بصحبة صديقه المقرب الفنان أحمد فهمي.

وكتب الشامي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":"الحمد لله ربنا كتبلي العمرة كذا مرة على مدار الـ20 سنة اللي فاتوا، وكل مرة بيكون معايا أخويا وأغلى الناس أحمد فهمي، فربنا يرزق الجميع بأخ وصديق يكون معاك دايمًا على الحلوة والمرة."

مسلسل فى لحظة

يذكر أن مسلسل "في لحظة" أحدث أعمال أحمد فهمي، يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي مشوق يجمع بين الرومانسية والانتقام، والخط الفاصل بين الحب والكراهية، حيث تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة.

مسلسل "في لحظة" هو أحدث أعمال"Tod" الأصلية، وتنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.