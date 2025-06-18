قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: انقطاع الكهرباء مؤخرا حالات فردية.. وهذه حقيقة تخفيف الأحمال
15 مليون مشاهدة.. "على مسئوليتى" مع أحمد موسى يحقق ملايين المشاهدات منذ بداية الحرب بين إيران و إسرائيل
محمد محسن أبو النور: إيران لن تستسلم بسهولة أمام تهديدات واشنطن
نظير عياد: الإفتاء فن ومسئولية تتطلب إعدادا وتأهيلا شاملا
رئيس الوزراء يكشف لـ"صدى البلد" أهم تكليفاته لوزراء لجنة الأزمات
إيران توجه تحذيرا بإخلاء عدة مناطق في حيفا شمال إسرائيل
طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان الصرف دون مشاكل
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ترد على تصريحات ترامب: تهديداته جبانة وأكاذيبه حقيرة
خبير عسكري: الصين تدعم إيران بالصواريخ.. واستمرار الحرب يهدد المنطقة
من المجد إلى المنفى.. معركة واحدة أطاحت بالإمبراطور نابليون بونابرت
مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرار
مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | نيسان باترول PRO-4X الجديدة

نيسان باترول PRO-4X
نيسان باترول PRO-4X
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول PRO-4X ، وتنتمي PRO-4X لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا .

نيسان باترول PRO-4X 

حيث قامت علامة Pro-4X الفرعية بتدشين أحد أكثر طرازاتها شهرة في المنطقة، وجاء هذا الإصدار بتصميم وهندسة مخصصة للقيادة في مختلف التضاريس .

تصميم نيسان باترول PRO-4X الخارجي

تظهر سيارة نيسان باترول PRO-4X الجديدة بتصميم عصري بفضل احتوائها على، تحسينات جمالية ووظيفية تعكس طابعه الصلب، وبها لمسات خارجية باللون الأحمر البركاني، وتفاصيل داكنة تبرز على الهيكل، ومزودة بعجلات حصرية، وإطارات مخصصة لجميع التضاريس .

نيسان باترول PRO-4X 

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول PRO-4X أيضا، نظام تعليق هوائي متكيف، وزاوية اقتراب محسنة، وارتفاع أكبر عن الأرض، وبها واجهة أمامية عالية تعكس طابعه القوي، وبها خطافات سحب بارزة باللون الأحمر البركاني، وبها شبك تهوية جديد بثلاث فتحات، وبها تفاصيل خارجية سوداء، وشعارات حصرية باللون الأحمر البركاني، وصفائح سفلية معدنية مصممة لتحمل أقسى الظروف، وبها عجلات مقاس 20 بوصة .

محرك نيسان باترول PRO-4X

تستمد سيارة نيسان باترول PRO-4X الجديدة قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر .

نيسان باترول PRO-4X 

وتأتى سيارة نيسان باترول PRO-4X أيضا بـ زاوية اقتراب تصل إلى 34 درجة، وستة أوضاع قيادة ذكية، إلى جانب نظام قفل للدفع الرباعي، يتمتع هذا الطراز بقدرة عالية على التأقلم مع مختلف البيئات الصعبة .

مقصورة نيسان باترول PRO-4X

نيسان باترول PRO-4X 

تحتوي مقصورة سيارة نيسان باترول PRO-4X  على العديد من المميزات من ضمنها، مقاعد جلدية بتطريز متباين، وشعار PRO-4X المطرز باللون الأحمر البركاني على مساند الرأس، وبها شاشة عرض بانوراما مقاس  28.6 بوصة، وبها نظام NissanConnect المتكامل، وبها خدمات Google الذكية، ونظام خرائط Google، وبها مساعد Google، ، وبها  Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكي ، وبها ظام صوت فاخر من Klipsch مكون من 12 مكبر صوت، وبها شاشة ذكية توفر رؤية شاملة ثلاثية الأبعاد، ونظاماً يكشف الزاوية المخفية أمام غطاء المحرك، إلى جانب كاميرات بزاوية رؤية فائقة الاتساع .
 

شركة نيسان نيسان باترول PRO 4X السيارات الـ SUV الرياضية محرك نيسان باترول PRO 4X مقصورة نيسان باترول PRO 4X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

الإيجار القديم

بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم

بالصور

اعتماد كلية طب ومستشفيات جامعة الزقازيق مؤسسيا كمركز تدريبي للبورد العربي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

لـ دايت صحى.. طريقة عمل السيزر سلاط

سيزر سلاط
سيزر سلاط
سيزر سلاط

نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها فى أحدث جلسة تصوير

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

صغيرة ومكشوفة.. هوندا تطلق أغرب شاحنة كهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

المتهمين

القبض على قائدي سيارتين في حفل زفاف بالشرقية | فيديو

متهم - أرشيفية

اتصور فيديو.. القبض على عاطل بحوزته مخدرات بشبرا الخيمة

مدير التجنيد

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

السيدة

سيدة تروي تعرضها للضـ.رب على يد طالبات إحدى المدارس الشهيرة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

المزيد