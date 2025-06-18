شاهد | نيسان باترول PRO-4X الجديدة

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول PRO-4X ، وتنتمي PRO-4X لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا .

نيسان باترول PRO-4X

حيث قامت علامة Pro-4X الفرعية بتدشين أحد أكثر طرازاتها شهرة في المنطقة، وجاء هذا الإصدار بتصميم وهندسة مخصصة للقيادة في مختلف التضاريس .

تصميم نيسان باترول PRO-4X الخارجي

تظهر سيارة نيسان باترول PRO-4X الجديدة بتصميم عصري بفضل احتوائها على، تحسينات جمالية ووظيفية تعكس طابعه الصلب، وبها لمسات خارجية باللون الأحمر البركاني، وتفاصيل داكنة تبرز على الهيكل، ومزودة بعجلات حصرية، وإطارات مخصصة لجميع التضاريس .

نيسان باترول PRO-4X

ويوجد بـ سيارة نيسان باترول PRO-4X أيضا، نظام تعليق هوائي متكيف، وزاوية اقتراب محسنة، وارتفاع أكبر عن الأرض، وبها واجهة أمامية عالية تعكس طابعه القوي، وبها خطافات سحب بارزة باللون الأحمر البركاني، وبها شبك تهوية جديد بثلاث فتحات، وبها تفاصيل خارجية سوداء، وشعارات حصرية باللون الأحمر البركاني، وصفائح سفلية معدنية مصممة لتحمل أقسى الظروف، وبها عجلات مقاس 20 بوصة .

محرك نيسان باترول PRO-4X

تستمد سيارة نيسان باترول PRO-4X الجديدة قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 425 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر .

نيسان باترول PRO-4X

وتأتى سيارة نيسان باترول PRO-4X أيضا بـ زاوية اقتراب تصل إلى 34 درجة، وستة أوضاع قيادة ذكية، إلى جانب نظام قفل للدفع الرباعي، يتمتع هذا الطراز بقدرة عالية على التأقلم مع مختلف البيئات الصعبة .

مقصورة نيسان باترول PRO-4X

نيسان باترول PRO-4X

تحتوي مقصورة سيارة نيسان باترول PRO-4X على العديد من المميزات من ضمنها، مقاعد جلدية بتطريز متباين، وشعار PRO-4X المطرز باللون الأحمر البركاني على مساند الرأس، وبها شاشة عرض بانوراما مقاس 28.6 بوصة، وبها نظام NissanConnect المتكامل، وبها خدمات Google الذكية، ونظام خرائط Google، وبها مساعد Google، ، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكي ، وبها ظام صوت فاخر من Klipsch مكون من 12 مكبر صوت، وبها شاشة ذكية توفر رؤية شاملة ثلاثية الأبعاد، ونظاماً يكشف الزاوية المخفية أمام غطاء المحرك، إلى جانب كاميرات بزاوية رؤية فائقة الاتساع .

