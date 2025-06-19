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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q3 موديل 2026 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة بأداء قوي

أودي Q3 موديل 2026
أودي Q3 موديل 2026
إبراهيم القادري

مقدمة عن سيارة أودي Q3

تصميم أودي Q3 موديل 2026 الخارجي

مقصورة أودي Q3 موديل 2026

محركات أودي Q3 موديل 2026

وسائل الأمان بـ أودي Q3 موديل 2026

نبذة عن تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

 أودي Q3 موديل 2026 

مقدمة عن سيارة أودي Q3 

سيارة أودي Q3 هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة فاخرة، تتميز بتصميم أنيق وعصري، وتتوافر بأداء قوي وتجربة قيادة ممتعة.

 أودي Q3 موديل 2026 

تتميز Q3 بتصميم خارجي جذاب مع شبك أمامي مميز، ومصابيح أمامية حادة، وخطوط انسيابية، وتأتي مع محركات قوية، وتحتوي أودي الجديدة على مجموعة من التقنيات المتقدمة .

تصميم أودي Q3 موديل 2026 الخارجي

 أودي Q3 موديل 2026 

تظهر سيارة أودي Q3 موديل 2026 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية منقسمة، وبها إضاءة نهارية في الأعلى بشريط LED حاد وأسفله مصباح رئيسي ضمن وحدة Matrix LED مدمجة في زجاج داكن، وبها لمسات مستقبلية عبر مصابيح OLED متغيرة الرسوم، وبها كونسول وسطي .

مقصورة أودي Q3 موديل 2026

 أودي Q3 موديل 2026 

تحتوي سيارة أودي Q3 موديل 2026 على الكثير من المميزات من ضمنها، زجاج مزدوج الطبقة في النوافذ الأمامية لعزل الصوت بشكل أفضل، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة لمس مركزية ضخمة مقاس 12.9 بوصه تعمل بنظام Android Automotive OS المدعوم من جوجل .وبها حوامل أكواب مريحة، ومكان شاحن لاسلكي مع تبريد، ومساحة تخزين إضافية .

محركات أودي Q3 موديل 2026

 أودي Q3 موديل 2026 

تستمد سيارة أودي Q3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة أودي Q3 موديل 2026 محرك اخر سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 261 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة أودي Q3 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

 أودي Q3 موديل 2026 

ومنها نسخة هايبرد قابلة للشحن (PHEV) بمدى كهربائي يتجاوز 120 كم /ساعة، وتنتج قوة 268 حصان ، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكن شحن بطارية المحرك الكهربائي بواسطة مقبس من 10% إلى 80% خلال نصف ساعة.

وسائل الأمان بـ أودي Q3 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي Q3 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي الذى ينبه السائق عند اقتراب السيارة من سيارة أخرى في الأمام لتجنب الاصطدام، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ يقوم الفرملة تلقائيًا إذا اكتشف النظام خطر الاصطدام لتجنب الحوادث أو تقليل الأضرار، ونظام مساعد البقاء في المسار يساعد السائق على البقاء في مساره من خلال التنبيه أو التوجيه التصحيحي.

 أودي Q3 موديل 2026 

وبها ايضا، ونظام مراقبة النقطة العمياء ينبه السائق بوجود مركبات في النقطة العمياء لتجنب الاصطدامات الجانبية، وكاميرات 360 درجة توفر رؤية شاملة حول السيارة لتسهيل المناورة والاصطفاف، ونظام تثبيت السرعة التكيفي يحافظ على مسافة آمنة بين السيارة والسيارة التي أمامها، ونظام Audi Active Lane Assist يساعد في الحفاظ على مسار السيارة من خلال مراقبة علامات الطريق، ووسائد هوائية شامله .

نبذة عن تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

تأسست شركة أودي عام 1909 على يد أوجست هورش في تسفيكاو بألمانيا، بعد انفصاله عن شركته السابقة "هورش". اشتهرت أودي بسياراتها الفاخرة وتقنياتها المتقدمة، وأصبحت جزءاً من مجموعة فولكس فاجن في عام 1964، حيث بدأت مرحلة جديدة من النمو والتوسع .

 أودي Q3 موديل 2026 

وفي عام 1932 اندمجت أودي مع ثلاث شركات أخرى لتشكيل "أوتو يونيون" وهو الاتحاد الذي أصبح رمز الحلقات الأربع الشهير.

يمثل كل حلقة من الحلقات الأربع إحدى الشركات الأربع التي اندمجت لتشكيل أوتو يونيون، وهي أودي، وهورش، وDKW، وWanderer. 

أودي Q3 تصميم أودي Q3 موديل 2026 مقصورة أودي Q3 موديل 2026 Q3 موديل 2026 وسائل الأمان بـ أودي Q3 موديل 2026 صناعة السيارات شركة أودي

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