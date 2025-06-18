كأس العالم للأندية.. الوداد ينهي أزمة تأشيرة عمر السومة إلى الولايات المتحدة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن نجاح نادي الوداد المغربي في إنهاء أزمة تأشيرة دخول مهاجمه السوري عمر السومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون جاهزًا للالتحاق ببعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لما أوردته التقارير الصحفية المغربية ، فإن السومة حصل أخيرا على تأشيرة الدخول، بعد تأخر الإجراءات، ما حال دون سفره مع الفريق في وقت سابق، ويتواجد اللاعب حاليا في سويسرا، ومن المنتظر أن ينضم إلى بعثة الوداد مساء الأربعاء اليوم.

ورغم حل الأزمة الإدارية، إلا أن مشاركة السومة في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي لم تتم ، بسبب توقيت وصوله وعدم الجاهزية الفنية، فيما يتوقع ظهوره في المواجهتين القادمتين للفريق ضمن المجموعة السابعة.

ويخوض الوداد تحديا صعبا في مجموعته التي تضم أندية مانشستر سيتي، العين الإماراتي، ويوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

وكان عمر السومة انضم مؤخرا إلى الوداد، بعد فسخ عقده مع نادي العروبة السعودي، عقب هبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية، رغم عدم صدور إعلان رسمي من جانب النادي المغربي بشأن الصفقة حتى الان.

وتعول جماهير الوداد على خبرة السومة الهجومية، لما يتمتع به من سجل تهديفي بارز في الملاعب العربية، لا سيما مع الأهلي السعودي سابقا، على أمل أن يشكل إضافة قوية للفريق في البطولة العالمية الجارية.