برلماني: لا تضييق أمني على نشاطي.. والرسائل المجهولة لا تهزني

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه لم يتعرض شخصيًا لأي نوع من التضييق الأمني خلال سنوات عمله البرلماني، سواء على مستوى ممارسة دوره المعارض داخل مجلس النواب أو في نشاطه السياسي والحزبي.

وأشار إمام إلى أن بعض محاولات التضييق التي يتحدث عنها البعض لا تنطبق على تجربته، قائلاً: "لم يحدث أن كلمني جهاز أمني أو طلب مني التوقف عن الحديث في قضية معينة".

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه في بعض الأحيان يتلقى رسائل غير معروفة المصدر، تحمل طابعًا توجيهيًا أو تهديديًا ناعمًا، لكنها لا تمثل ضغطًا حقيقيًا بالنسبة له، مؤكدًا أنه يتعامل معها بحسم: "بييجي لك رسالة تقولك بطل تتكلم في الموضوع ده، رد فعلي دايمًا بيكون عنيف، وده كلام فاضي في رأيي".

وواصل، أن تليفونه متاح للجميع وأنه لا يتردد في التعبير عن رأيه في العلن، متحملًا المسؤولية كاملة أمام الكاميرا والتاريخ، على حد تعبيره.

وأشار النائب إلى أنه لم يتلقّ يومًا تعليمات مباشرة من أي جهة رسمية تطلب منه التزام الصمت أو تجاوز ملفات بعينها: "أقصى ما حصل هو إن حد يستفسر عن رأيي في موضوع معين، ودي حاجة إيجابية مش سلبية"، لافتًا إلى أن المناخ العام شهد بعض التحسن، خاصة مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، التي أضفت قدرًا من المرونة والانفتاح في التعامل مع الأطراف السياسية المختلفة.

واختتم إمام حديثه بالإشارة إلى أن حزبه كان يواجه بعض المضايقات في بداية الدورة البرلمانية، إلا أن الأمور تحسنت تدريجيًا، خاصة في الآونة الأخيرة. وأكد أن المعارضة الآن أصبحت تمتلك مساحات أوضح للتعبير، وأن المناخ السياسي بات أكثر تقبلًا للتنوع والاختلاف: "إحنا مش بنطلب امتيازات، بس عايزين مساحة نتحرك فيها، والحوار الوطني ساعد في ده".