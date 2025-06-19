نائب: البرلمان دوره رقابي وتشريعي ونحن نمثل صوت المواطنين

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنّ مداخلاته داخل قاعة البرلمان ليست مجرد خطب إنشائية أو كلمات حماسية خالية من المضمون، بل هي تعبير مباشر عن نبض الشارع وما يسمعه من المواطنين في اللقاءات اليومية: "80% من العبارات اللي بقولها داخل البرلمان سمعتها من الناس، وأنا دوري كنائب أن أكون صوتهم الحقيقي، مش صوت الحكومة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضيق الوقت المتاح للنواب داخل الجلسات العامة هو أحد أبرز التحديات التي تواجه نقل الصورة الكاملة أو عرض البدائل التشريعية بشكل مفصل: "زمان، لما كان عدد النواب أقل، كان ممكن للنائب يتكلم 10 دقائق أو ربع ساعة، لكن دلوقتي الكلمة 3 دقائق بالكاد، فبتحاول تكثف فيها كل فكرتك".

ورداً على من يعتبر أن وصفه للحكومة أحياناً يحمل طابعًا عامًا أو شعبويًا، شدد إمام على أن كل كلمة يقولها داخل البرلمان تكون وراءها رؤية واضحة وحلول مطروحة، حتى وإن لم يتسنَ له عرضها كاملة ضمن الوقت المخصص: "مافيش ولا كلمة قلتها في البرلمان من غير ما أكون طارح فيها بدائل وحلول، بس المساحة اللي قدامي ضيقة".

واختتم عبد المنعم إمام حديثه بالتأكيد على أن مهمته كبرلماني ليست ترديد وجهة نظر الحكومة، بل تمثيل صوت المواطنين الذين انتخبوه: "لما النائب يبقى صوته هو صوت الحكومة، يبقى يروح يشتغل فيها. البرلمان دوره رقابي وتشريعي، مش تابع".



