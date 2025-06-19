أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة

عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب د. شريف الجبلي ، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، لبحث آليات تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتفعيل دور الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، ودراسة موقف شركة جسور في السوق الأفريقي.

وأكد الجبلي خلال الاجتماع على ضرورة وضع استراتيجية عملية للاستثمار في أفريقيا، مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة رقمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى الفرص الواعدة.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحسين كفاءة المنظومة التجارية عبر خفض تكاليف الإفراج الجمركي، إلى جانب دراسة التحديات مثل ارتفاع تكاليف النقل وندرة فروع البنوك المصرية. كما كشف عن خطة لتأهيل شركة جسور لتكون شريكًا فعالًا في تعزيز الصادرات والخدمات اللوجستية.

وناقش النواب مع الوزير ضرورة توفير ضمانات كافية للمستثمرين، وزيادة مكاتب التمثيل التجاري، وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية. وأكد الوزير أن هذه المقترحات ستكون محور العمل خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك مشاورات قطاع الأعمال قبل إقرار الاتفاقيات التجارية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة بالرؤى المقدمة، معربين عن تفاؤلهم بتحقيق تقدم ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا.