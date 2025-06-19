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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصاب بطعنة نافذة في الرقبة.. فريق طبي بأسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب من الموت

الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط
الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بوحدة القسطرة الشريانية بمستشفى أسيوط الجامعي في إنقاذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في أورده وشرايين الرقبة المغذية للمخ.

استقبال مستشفى أسيوط الجامعي لشاب مصاب بطعن 

كان مستشفى الإصابات والطوارئ، برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد،استقبل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، أصيب بآلة حادة بالناحية اليسري من منطقة أسفل الرقبه وأعلى الترقوة، ونتج عن ذلك  تورم دموي كبير في مكان الإصابة، ليقوم أطباء الطوارئ على الفور بإجراء أشعه مقطعية بالصبغة على شرايين الرقبة، والتي أوضحت وجود تكيس دموي كبير أسفل الورم، نتيجة تسبب الآله الحادة في حدوث ناسور شرياني وريدي بين بداية الشريان الفقري والوريد الرئيسي للرقبة في نفس الجهة.

تشكيل فريق طبي 

ونظرًا لخطورة العملية، على الفور تشكل الفريق الطبي برئاسة الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية، وضم كل من الدكتور محمود رفعت عبدالظاهر مدرس بالقسم، وعاونهما الطبيب محمد عبدالوهاب مدرس مساعد بالقسم، ليقوموا بإغلاق التكيس الدموي والناسور باستخدام الملفات الحلزونية ذاتية الانفصال وتثبيتها بالمواد الصمغية المجلطة بنجاح وبدون حدوث أي غلق لشريان الذراع الرئيسي المجاور ، لتستقر حالة المريض بعد ذلك دون حدوث أي مضاعفات.

عاون الفريق الطبي فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، وضم الدكتور محمد جمال أخصائي تخدير، فيما عاون الفريق الطبي من هيئة التمريض إسحاق إبراهيم، و عماد ناصح، فنيين تمريض.

تأتي هذه العملية لتعكس التطور المستمر والخبرة الفائقة التي تتمتع بها الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ حياة المرضى.

اسيوط مستشفى اسيوط الجامعي فريق طبي إنقاذ حياة شاب مستشفى الإصابات والطوارئ أشعه مقطعية

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