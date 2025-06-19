أستاذ دراسات إيرانية: توحيد الصف هدف مركزي للنظام في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، أن القيادة الإيرانية وعلى رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، تستغل الهجوم الإسرائيلي الأخير كوسيلة لتوحيد الشعب الإيراني خلف النظام، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا داخليًا وأزمات اقتصادية وسياسية.

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محاولة لخلق "عدو خارجي" وتوجيه الرأي العام بعيدًا عن الأزمات الداخلية

وقال لاشين خلال برنامج صباح الخير يا مصر إن "ما يحدث ليس فقط رد فعل على الهجوم، بل هو استثمار سياسي من جانب خامنئي لتقوية الجبهة الداخلية، من خلال تصوير إيران كضحية لمؤامرة خارجية، وبالتالي دفع الشعب للوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة".

توحيد الصف الإيراني هدف مركزي للنظام في مواجهة التصعيد الإسرائيلي

وأضاف أن خامنئي يحاول تحميل المسؤولية للولايات المتحدة، متهماً إياها بالخداع الاستراتيجي، خاصة وأن مفاوضات كانت تُجرى بين الطرفين قبل تنفيذ الهجوم، ما يشير - حسب تعبيره - إلى "نية مسبقة لإرباك الداخل الإيراني وإضعاف موقفه الإقليمي".

وشدد لاشين على أن هذا النهج متكرر في السياسة الإيرانية، حيث يتم توجيه الأنظار نحو "عدو خارجي" كلما اشتدت الأزمات الداخلية، وهو ما وصفه بأنه "تكتيك لحشد الجماهير وتخفيف الضغط عن النظام".