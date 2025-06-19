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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز جديد .. لأول مرة جامعة بنها ضمن تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026

تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026
تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ظهور نتيجة تصنيف QS للجامعات العالم لعام 2026، وأنه قد جاءت الجامعة بالمركز +1401 من بين 8467 جامعة بـ 106 دول حول العالم تم تقيميها، بالفئة 8 بالمشاركة مع جامعات أخرى، من بين 20 جامعة مصرية حكومية وخاصىة وأهلية مدرجة بالتصنيف.


وأشار الجيزاوي إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية، وان جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها.
وقد اوضحت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان تصنيف كيو إس البريطاني يعتمد على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية ونسبة أعضاء هيئة التدريس الى الطلاب وعدد اعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة التحاق الطلبة الدوليين ونسبة حملة الدكتوراة من اعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الأبحاث المنشورة الى عدد اعضاء هيئة التدريس ونسبة عدد الاستشهادات بالأبحاث للمدرسين وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.
كما تتضح أهمية هذا التصنيف في تقييم البرامج والخريجين حيث تعد معايير التقييم مؤشرات عملية وعلمية لتقييم الجامعات والاعتراف ببرامجها وشهاداتها ومراجعتها باستمرار لتطوير خطط وسياسات التعليم العالي.

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