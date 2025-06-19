محافظ الغربية يوجه بسرعة إنشاء المبنى الإداري الملحق بالديوان العام

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، سير العمل في مشروع إنشاء المبنى الإداري الجديد الملحق بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء رؤية متكاملة تستهدف تحديث البنية المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية لتطوير الجهاز الإداري.

وأكد محافظ الغربية أن المشروع يُعد من المشروعات النوعية التي تُنفذها المحافظة حاليًا، حيث يُقام المبنى على مساحة 760 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، ضمن خطة طموحة لتطوير المقرات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل احترافية تواكب التحول الرقمي وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات الإدارية.

ضرورة الالتزام بقواعد الزمنية

وخلال متابعته، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة الإنجاز، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن تطوير البنية الإدارية يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رضا المواطن ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد سيوفر مناخًا إداريًا أكثر حداثة وكفاءة، ويُعزز من التنسيق بين مختلف الإدارات التنفيذية داخل الديوان العام.

محافظ الغربية يوجه حق أصيل للمواطن

وفي ختام متابعته، وجه اللواء أشرف الجندي رسالة واضحة لأبناء الغربية قال فيها: “نعمل من أجلكم، ونؤمن أن كل خطوة تطوير هي حق أصيل للمواطن وواجب لا تراجع عنه.. وسنمضي قدمًا في كل مشروع حتى تكتمل ملامح محافظة عصرية بمقرات حكومية تليق بكرامة المواطن المصري وتجسد كفاءة الجهاز التنفيذي.”