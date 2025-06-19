القبض على 4 طلاب تعدو على زميلهم بالضرب بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من سيدة ونجلها "طالب بمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقررت بتضررها من زملاء نجلها بذات المدرسة 4 طلاب لقيامهم بالحضور أمام العقار محل سكنهما ، والتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها .

تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعللوا قيامهم بذلك لمحاولته إبتزاز الفتيات بالمدرسة، وبسؤال الشاكى أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.