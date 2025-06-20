فيلم “SUPERMAN” يتجه لتحقيق ما بين 90 إلى 125 مليون دولار في افتتاحية عرضه

من المتوقع أن يحقق فيلم الأبطال الخارقين المرتقب “SUPERMAN” إيرادات تتراوح ما بين 90 مليون إلى 125 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له داخل الولايات المتحدة، ما يشير إلى انطلاقة قوية تعكس مدى حماس الجمهور لعودة شخصية “الرجل الفولاذي” إلى الشاشة الكبيرة.

ويُعد هذا الفيلم أحد أكثر الإنتاجات السينمائية المرتقبة لهذا العام، خصوصًا بعد حملات دعائية مكثفة وترقب واسع من قبل عشاق أفلام الأبطال الخارقين.



وإذا ما تحقق هذا الأداء، فإن “SUPERMAN” قد يحقق أحد أفضل الافتتاحيات لهذا العام، مما يعزز من فرص إنتاج أجزاء مستقبلية وتوسيع عالم DC السينمائي.

يقوم ببطولة الفيلم النجم الصاعد ديفيد كورنسويت في دور كلارك كنت / سوبرمان، إلى جانب راشيل بروسناهان بدور الصحفية الجريئة لويس لين، ونيكولاس هولت في دور العدو اللدود ليكس لوثر.



كما يضم الفيلم مجموعة من الأبطال الآخرين من عالم DC، منهم هواكجيرل (إيزابيلا ميرسيد)، جاي جاردنر / Green Lantern (ناثان فيليون)، ومستر تيريفيك (إدي غاثيجي).

تدور أحداث الفيلم حول كلارك كنت في بداياته كصحفي في جريدة Daily Planet، حيث يحاول الموازنة بين حياته العادية على الأرض وأصوله الفضائية كآخر أبناء كوكب كريبتون.



ومن خلال القصة، يستعرض الفيلم صراعه الداخلي بين الإرث الكريبتوني والقيم التي تربى عليها في كنساس، ليقدم للجمهور جانبًا إنسانيًا وعاطفيًا من شخصية سوبرمان.

ومن أبرز المفاجآت التي سيحملها الفيلم ظهور الكلب الخارق كريبتو، بالإضافة إلى قلعة العزلة التي ستلعب دورًا محوريًا في تطور شخصية البطل.

من المقرر أن يُعرض الفيلم في 11 يوليو المقبل في دور العرض الأمريكية، وسط ترقب كبير من عشاق الأبطال الخارقين وتوقعات بأداء قوي في شباك التذاكر.