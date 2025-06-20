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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يكشف عن تطورات جديدة في اصابة مبابي

مبابي
مبابي
يمنى عبد الظاهر

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان جديد، عن تطور في إصابة نجم الفريق كيليان مبابي، بعد الإعلان عن تعرضه لـ إصابة "التهاب حاد في المعدة والأمعاء".

وافتتح ريال مدريد مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي يوم الأربعاء، حيث سجل جونزالو جارسيا هدف الفريق الإسباني الأول، قبل أن يعادل روبن نيفز النتيجة من ركلة جزاء للهلال.

وأكد ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "غادر لاعبنا كيليان مبابي المستشفى بعد ظهر اليوم وعاد إلى معسكر تدريب ريال مدريد".


وأضاف: "مبابي سيواصل تلقي العلاج الطبي المحدد وسيعود تدريجيا إلى أنشطة الفريق".

https://x.com/realmadrid/status/1935687373276487880
وكان ريال مدريد أعلن بوقت سابق عبر الموقع الرسمي، عن طبيعة إصابة مبابي، وكتب: “يعاني لاعبنا كيليان مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات والعلاج”.

ريال مدريد كيليان مبابي كأس العالم للأندية الهلال السعودي الفريق الإسباني

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