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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تزايد الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم كالتالي :

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 10 و15 جنيهات للكيلو

البطاطس: من 9 إلى 12 جنيهات

الكوسة والخيار: تراوحت بين 10 و12 جنيهًا

البصل الأحمر: نحو 10 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

البرتقال: من 20 إلى 22 جنيهًا

الموز: بين 30 و35 جنيهًا

الفراولة: من 30 إلي 40 جنيها للكيلو

التفاح: من 40 إلى 45 جنيهًا للكيلو، وهو ما يُعد مرتفعًا مقارنة بباقي الأصناف.

العنب: من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو

وتُعد أسواق محافظة الوادي الجديد، من أبرز المنافذ التي يعتمد عليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم اليومية من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، في ظل الطابع الزراعي الذي يميز المحافظة واعتمادها على الإنتاج المحلي. 

وتسهم المبادرات الحكومية، كمبادرة "سوق اليوم الواحد" وجهود الوحدات المحلية، في توفير السلع بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع الأسعار. 

ويرجع استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي الذي يغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق، مما يقلل الاعتماد على الشحن الخارجي.

وتشتهر المحافظة بزراعة محاصيل الخضر والفاكهة بجودة عالية، مستفيدة من المناخ الصحراوي المعتدل وشبكات الري المطورة، كما تسهم المبادرات الحكومية لدعم المزارعين وتسهيل التسويق الداخلي في تحقيق توازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

كما تحرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على متابعة الأسواق بشكل يومي لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والزراعة، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للتسوق.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات اسعار اسواق

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