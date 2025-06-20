مهيب عبد الهادي يوضح حقيقة فيديو متداول بشأن تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على تداول مقطع فيديو قديم له، يتحدث فيه عن تتويج النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، مؤكداً أن الفيديو يعود إلى سنوات مضت ولا يمت للواقع الحالي بصلة.

وكتب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك":

"للتوضيح.. في فيديو منتشر ليا بقول فيه إن الأهلي هيأخد كأس العالم للأندية. الفيديو صحيح، بس ده كان من حوالي خمس سنين، أثناء مشاركة الأهلي في كأس العالم بالطريقة القديمة، وحصل في هذه السنة على المركز الثالث بعد الفوز على بالميراس. شكراً لكم."



وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.