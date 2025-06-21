إسكان النواب: سرعة تحرك محافظ القاهرة أنقذ سكان عقارى القبة المنهارين

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بسرعة تحرك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى موقع إنهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة شمال القاهرة، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجيين بموقع الانهيار.

كما أشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم، بالتحرك العاجل من قوات الإنقاذ والحماية المدنية التى تمكنت من انقاذ عدد من الأشخاص ونقلهم الى المستشفيات، مؤكداً أن سرعة تحرك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقيادات المحافظة وقوات الإنقاذ والحماية المدنية والإسعاف كان له دوره الكبير والناجح فى سرعة إنقاذ عدد من الناجين أسفل العقارين المنهارين.

وطالب المهندس أمين مسعود، محافظ القاهرة وجميع رؤساء الأحياء على مستوى المحافظة بحصر جميع العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطراً داهماً على ارواح المواطنين، مؤكداً على ضرورة اتخاذ قرارات فورية بإزالة هذه العقارات مع توفير وحدات سكنية لجميع المضارين واستغلال الأراضى الخاصة بهذه العقارات أفضل استغلال سواء باعادة بناء عمارات أو أبراج مكانها أو استغلالها لأى أغراض اخرى.

كانت منطقة حدائق القبة شهدت انهيار عقارين رقم 20 ، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة 12:35 بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين حيث تم استخراج عدد من الأشخاص الناجين.