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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: لدينا شراكات متنوعة مع الكيانات الاقتصادية الكبرى

جانب من اجتماع اتحاد المستثمرين
جانب من اجتماع اتحاد المستثمرين
علياء فوزى

أكد الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية،أن الاتحاد يعني بالتعلیم والتطوير والتوعية ويضع يده بيد الكيانات الجادة مثل اتحاد المستثمرين لتوطين الصناعة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال والاتحاد العربي للتطوير والتنمية للارتقاء بمنظومة والاستثمار في مصر.

 التعليم والتطوير 

وقال الدكتور خالد عابد، إن الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يعمل علي أرض الواقع ، في مجالات التعليم والتطوير لاستدامة التنمية بهدف المزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وتابع"لدينا شراكات متنوعة في مجالات متعددة مع كيانات اقتصادية كبيرة".

وحضر الاجتماع الدكتور محمد خميس شعبان ، الأمين العام لاتحاد المستثمرين ، الدكتور صبحي نصر، أمين الصندوق، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المرشدي ، والمهندس علي حمزة ، والمهندس محمود الشندويلي والمستشار عمرو فاروق، الأمين المساعد لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالاتحاد العربي.

اتحاد المستثمرين توطين الصناعة الاتحاد العربي للتطوير والتنمية التعليم الاستثمار

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