شادي محمد: منتقدي أداء الأهلي بكأس العالم للأندية مش عارفين يفيدوا فريقهم

أكد شادي محمد نجم الاهلي السابق، أن فوز الأهلي على بورتو البرتغالي في المباراة المقبلة، هو الحل الوحيد لمصالحة الجماهير الحزينة من أداء الأهلي في المباراتين السابقتين.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الانتصار امام بورتو هو الحل الوحيد لمصالحة جماهير الاهلي.

وأضاف: اتعجب من انتقاد المنتمين للفرق المنافسة لأداء الأهلي في كأس العالم للأندية، لا بد من ينتقد الاهلي واداءه في كأس العالم للاندية ان يفيد نفسه وفريقه أولا، وجمهور الاهلي حزين بسبب طموحاته العالية في لاعبيه.

وتابع: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة ومحفل عالمي، ومحمد هاني لاعب كبير، واتمنى ان يبدأ ديانج امام بورتو لانه لاعب قوي وقادر على صناعة الفارق وسيعوض غياب مروان عطية أمام بورتو البرتغالي.