موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في ختام دور المجموعات بمونديال الأندية

يستضيف ملعب "هارد روك" في ميامي، قمة حاسمة تجمع بين إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

تأتي المواجهة وسط صراع مشتعل على صدارة المجموعة، حيث يحتل بالميراس المركز الأول برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (+2)، بينما يحل إنتر ميامي ثانيًا بالرصيد نفسه (4 نقاط) وبفارق أهداف (+1)، مما يجعل التعادل كافيًا لتأهلهما معًا، لكن الفوز لأي من الفريقين يعني تأهله في الصدارة، بينما قد تعني الخسارة خطر الإقصاء، خاصة مع دخول الأهلي وبورتو الجولة الأخيرة بأمل التأهل أيضًا.

موعد المباراة

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة فجرًا (04:00) بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب هارد روك في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة

تبث المباراة مباشرة على قناة MBC Action ضمن تغطية شبكة MBC للبطولة.

كما تتيح شبكة DAZN نقل اللقاء مجانًا عبر منصاتها بجودة عالية وبلغات متعددة، بموجب اتفاقية حصرية مع الفيفا تشمل إذاعة جميع مباريات البطولة الـ63.

المشاهدة عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق DAZN مجانًا بتقنية SD.

كما توفر منصة شاهد أيضًا بثًا مباشرًا للمباراة مجانًا، بنفس الجودة.

المباراة مرشحة لتكون من أبرز مواجهات الدور الأول، خاصة في ظل الحضور الجماهيري المتوقع لمتابعة فريق ليونيل ميسي، الذي يبحث عن أول ألقابه الدولية مع فريقه الأمريكي، في مواجهة أحد عمالقة الكرة اللاتينية.