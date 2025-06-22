إعلامي يكشف موقف جميع اللاعبين الأجانب في الزمالك

كشف الإعلامي فتح الله الدين زيدان موقف جميع اللاعبين الأجانب في نادي الزمالك سواء بالبيع أو الإعارة أو الاستمرار.

وكتب فتح الله زيدان :"لم يحسم حتى الآن موقف اللاعبين الأجانب في نادي الزمالك، سواء بالبيع أو الإعارة أو الاستمرار".

وأضاف :"سيتم حسم موقف جميع اللاعبين الأجانب حسب أمور عديدة كالتالي: (احتياجات الفريق، رأي المدير الفني والمدير الرياضي، بالإضافة إلى عدد اللاعبين الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم".

وتابع :"الوحيد الذي سوف يستمر مع الزمالك ولن يتم الاستغناء عنه هو محمود بنتايك".

وختم :"ويملك الزمالك حاليا عدد لاعبين أجانب مكون من: "حمزة المثلوثي، صلاح الدين مصدق، محمود بنتايك، أحمد الجفالي، سيف الدين الجزيري".



كشف الإعلامي أحمد حسن، عن وجود منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم أسامة فيصل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيس بوك”: "منافسة ثلاثية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم أسامة فيصل".