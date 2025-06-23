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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير راغب: الضربات الأمريكية ستكون غير مؤثرة على البرنامج النووي الأيراني

العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
محمود محسن

أكد العميد سمير راغب، المفكر الإستراتيجي أن الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يقيم الضربة التي قام بها ضد إيران، مشيرا إلى أن المفاعل النووي الأيراني الأساسي لم يتم تدميره.

وقال سمير راغب، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أمريكا لديهم علم بأن المفاعلات لا تعمل، مؤكدا أنه لو كان يعمل سيكون هناك إنتشار لموجة نووية

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن فكرة إستهداف البرنامج النووي الأيراني كانت موجودة منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون الضربات الأمريكية غير مؤثرة على البرنامج النووي الأيراني.

كشف العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا الى ان إسرائيل غيرت قواعد الاشتباك بقصف مناطق مدينة بها قادة إيرانيين.

وأضاف العميد سمير راغب أن أكثر من 500 صاروخ باليستي حتى اللحظة تم أطلقها على إسرائيل.

وتابع العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي، أن الجانب الايراني يقول انه لم يميز بين هدفي مدني وعسكري في قصف إسرائيل.

العميد سمير راغب إيران المفاعل النووي الأيراني أمريكا موجة نووية

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