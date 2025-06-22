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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح: بن رمضان لسه مقدمش بصمات قوية مع الأهلي

محسن صالح
محسن صالح
علا محمد

كشف الاعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محسن صالح عبر اللعيب: "بن رمضان لسه مقدمش بصمات قوية زي الثرو باص او محاورة او تصويبة علي المرمي ".


يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة
الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.

محسن صالح فيسبوك الاعلامي مهيب عبد الهادي اللعيب بن رمضان الثرو باص الأهلي

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