الخارجية الإيرانية: نؤكد حقنا في الدفاع وعلى واشنطن تحمل عواقب الحرب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن طهران حافظت على ضبط النفس في تعاملها مع التصعيد الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تجنبت الردود غير المحسوبة حرصًا على أمن واستقرار المنطقة.

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تهديدات ترامب استعراض للقوة

وفي تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت الخارجية الإيرانية إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات إضافية على إيران يُعد "استعراضًا للقوة على المستوى العالمي"، مشددة على أن هذه التهديدات لا تخدم الاستقرار الدولي.

إيران تؤكد حقها المشروع في الدفاع

وجددت الخارجية الإيرانية تأكيدها على "الحق المشروع" للجمهورية الإسلامية في الدفاع عن النفس ضد أي تهديد خارجي، مؤكدة أنها ستتخذ ما تراه مناسبًا لحماية سيادتها ووحدة أراضيها.

كما حمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية التوترات الحالية، مؤكدة أن على واشنطن "تحمل العواقب" إذا أدت سياساتها وتحركاتها إلى اندلاع حرب في المنطقة.