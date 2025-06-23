رضا عبدالعال يدافع عن حسين الشحات: هجوم مبالغ فيه

تحدث رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، عن هجوم جماهير الأهلي على حسين الشحات، جناح الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، مشيرا انه مبالغ فيه عقب الفرصة التي أهدرها في مباراة إنتر ميامي في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية في أمريكا .

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج «البريمو» على قناة «تن»:"من وجهة نظري أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق أخطأ في الدفع بصفقات الأهلي الجديدة بالتشكيل الأساسي في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية وهم لما يشاركوا مع بعضهم في مباريات ودية كثيرة لزيادة الانسجام بينهم".



وأضاف عبدالعال:"أحمد بيكهام أفضل من أشرف داري ويجب أن يشارك بشكل أساسي في خط دفاع الأهلي في مباراة بورتو البرتغالي وديانج يستحق الحصول على فرصة لأن ديانج أفضل من جميع لاعبي الوسط في الأهلي".

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام بورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء المقبل، على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.