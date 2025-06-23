اللي بيتعرض عليا ما يستاهلش| أسامة عباس يكشف حقيقة اعتزاله

كشف الفنان الكبير أسامة عباس، عن حبه الشديد للقراءة، قائلًا: "آه الحمد لله، دي هي هوايتي المفضلة الأولى. والحمد لله عندي مكتبة يعني أي حد يفتخر بيها".

وعندما سألته نهال طايل، إذا كان قد اعتزل الفن، رفض استخدام هذا المصطلح، في مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً:"ما كلمة اعتزلت دي كلمة كبيرة أوي يعني"، موضحًا: "اللي بيتعرض عليا ما يستاهلش إني أعمله ساعتها لو عملته، ممكن أي حد من اللي هو كان أصلاً مقتنع بقدراتي يقول إزاي يا أسامة تعمل ده؟".

وأكد أسامة عباس، أنه إذا عُرض عليه عمل جيد، فإنه لن يتردد في العودة، قائلاً: "آه أكيد، أكيد، هجري وراه كمان، أنا اللي هجري وراه. لكن الحقيقة اللي بيتعرض عليا لأ، ما بيُثرش شهيتي للعمل الفني تاني مرة أخرى".

وعن بداية مشواره الفني، أوضح أسامة عباس، أنها كانت إلى حد ما صدفة، قائلاً: "وأنا في الجامعة كنا بنعمل سكتشات كده مع بعض، حاجات بدائية كده بتاعة طلبة يعني. لكن لما اتخرجت توقفت تماماً عن التمثيل وكنت اتجوزت وابتديت بقى أشتغل كمحامي. فما كانش في تمثيل لحد بعد يجي سبع تمن سنين من الشغل".