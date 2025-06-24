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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كارثة رقمية.. 16 مليار كلمة مرور في أيدي القراصنة

كارثة رقمية
كارثة رقمية
احمد الشريف

شهد العالم الرقمي مؤخراً واحدة من أكبر الكوارث الأمنية في تاريخ الإنترنت، حيث تم تسريب أكثر من 16 مليار كلمة مرور وبيانات تسجيل دخول لحسابات مستخدمين على نطاق واسع، تشمل منصات شهيرة مثل فيسبوك، جوجل، أبل، تيليجرام، وحتى بعض البوابات الحكومية.

جاء هذا التسريب الهائل نتيجة هجمات إلكترونية منظمة باستخدام برمجيات خبيثة متطورة تعرف باسم "سارقو المعلومات" (Infostealer)، التي تصيب أجهزة المستخدمين بهدوء وتسرق بيانات الدخول المخزنة في المتصفحات، تطبيقات البريد الإلكتروني، والمراسلة، ثم ترسلها مباشرة إلى القراصنة.

البيانات المسربة 

تتميز هذه البيانات المسربة بأنها حديثة ومنظمة بشكل دقيق، وليست مجرد بيانات قديمة متداولة سابقاً، مما يجعلها قابلة للاستخدام المباشر من قبل المهاجمين أو عرضها للبيع على منتديات الويب المظلم بأسعار منخفضة وبسهولة كبيرة. 

وتشمل البيانات أسماء المستخدمين وكلمات المرور، مصحوبة بروابط المواقع الإلكترونية التي تنتمي إليها، مما يسهل على القراصنة استغلالها في عمليات اختراق حسابات المستخدمين.

يُعد هذا الاختراق نموذجاً متقدماً للجرائم الإلكترونية العالمية، حيث تم جمع البيانات من خلال أكثر من 30 مجموعة بيانات ضخمة، تحتوي كل منها على ملايين إلى مليارات من تفاصيل تسجيل الدخول، ما يضع ملايين المستخدمين في خطر متزايد من سرقة الهوية، الاحتيال، والتصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى الاستيلاء على الحسابات الرقمية.

خبراء الأمن السيبراني

رداً على هذا التسريب، حث خبراء الأمن السيبراني المستخدمين على اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز حماية حساباتهم، من خلال تغيير كلمات المرور إلى أخرى معقدة وفريدة لكل حساب، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية (2FA)، واستخدام مفاتيح المرور حيثما أمكن.

 بالإضافة إلى مراجعة حساباتهم عبر منصات مثل "هل تعرضت للاختراق؟" (Have I Been Pwned) التي تتيح التحقق من تسرب بياناتهم.

تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي

كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) من فتح أي روابط مشبوهة أو التعامل مع رسائل غير موثوقة، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أي رسائل إلكترونية أو اتصالات قد تكون محاولات تصيد تهدف إلى استغلال هذا التسريب.

في ضوء هذه الكارثة الرقمية، يبقى تعزيز الوعي الأمني لدى المستخدمين وتطبيق أفضل ممارسات الحماية الرقمية أمراً حيوياً لتقليل الأضرار المحتملة وحماية الخصوصية في عالم متصل بشكل متزايد.

جوجل أبل هجمات إلكترونية

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