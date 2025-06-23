سلمى أبو ضيف: كنت دائما أشعر بالجوع خلال فترة الحمل وعانيت كثيرا من التوتر

أكدت الفنانة سلمى أبو ضيف، أنها كانت متحمسة للولادة يوم عيد ميلادها، حتى تشارك طفلتها صوفيا نفس اليوم، لكنها تفاجأت بقرار الطبيب بتقديم موعد الولادة ثلاثة أسابيع لأن الجنين كان كبير الحجم.

وقالت سلمى أبو ضيف، خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة، عبر فضائية دي أم سي، أنه كنت دائما أشعر بالجوع خلال فترة الحمل، مؤكدة أنه لو كنت لم أحصل على الطعام بأنتظام كنت أعاني من التوتر.

وتابعت الفنانة سلمى أبو ضيف، أنه وعدت نفسي لعدم الدخول في مرحلة الإكتئاب ما بعد الولادة ودعيت ربنا كتير أنه مش عايزة أوصل للمرحلة دي، وكلنه عانيت من الخوف الزائد والقلق والتوتر .