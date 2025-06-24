رغم الإصابات.. الزمالك يعلن تمسكه بـ محمود جهاد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك تمسك ببقاء محمود جهاد لاعب خط الوسط، رغم الاحاديث المنتشرة عن رحيله بسبب الاصابات المتكررة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يعلم جيدا امكانيات محمود جهاد، واللاعب باقٍ ولن يرحل في الميركاتو الصيفي.

وأضاف: هناك رغبة لدى مسئولي الزمالك في النزول بمعدل الأعمار، وهناك مناقشات بشأن ملفات شيكابالا الذي يتبقى في عقده موسمًا وكذلك عدم التجديد مع عبدالله السعيد، وعدم عودة طارق حامد.

وأتم: من الوارد أن يتم استثناء شيكابالا، ويكمل مع الزمالك في الموسم الجديد.