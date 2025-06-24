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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغربية تتصدر المحافظات في نسب تنفيذ مشروعات “حياة كريمة” بـ 96.5٪

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أعمال الرصف الجارية بقرية كفر السنادية التابعة للوحدة المحلية بشرشابة، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل اللمسة النهائية التي تُبرز حجم التغيير الحقيقي على الأرض بقرى مركز زفتى نتيجة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جهود محافظ الغربية 

وقال المحافظ إن كفر السنادية، كغيرها من قرى مركز زفتى، شهدت تحولًا جذريًا في البنية التحتية والخدمات، واليوم تُضاف إليها ملامح حضارية جديدة عبر أعمال الرصف، التي لا تُحسّن حركة التنقل فقط، بل تُعيد تشكيل وجه القرية بالكامل، وتجعلها نموذجًا لما يجب أن تكون عليه قرى الريف المصري في الجمهورية الجديدة.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار إلى أن محافظة الغربية تتصدر محافظات الجمهورية في نسب تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، بعدما حققت نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 96.54% بمركز زفتى، وهو ما يعكس حجم الجهد والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، ويضع المحافظة في مقدمة المشهد التنموي على مستوى الدولة.

وأضاف اللواء الجندي: “زفتى أصبحت شهادة حية على رؤية القيادة السياسية، وتحولت من مجرد مركز في قلب الدلتا إلى نموذج وطني يُجسد فلسفة (حياة كريمة) كمشروع دولة وكرامة مواطن، ونحن نواصل المتابعة اليومية لحين تشغيل كافة المشروعات رسميًا”.

مشروعات الصرف الخدمية 

وأوضح أن أعمال الرصف الحالية تأتي بعد الانتهاء من أغلب مشروعات المرافق الحيوية، وعلى رأسها شبكات المياه والصرف والغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن القرية أصبحت اليوم مؤهلة بالكامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين في بيئة نظيفة وآمنة وحضارية.

تحسين الخدمات 

واختتم المحافظ تصريحاته بتوجيه الشكر للفرق التنفيذية والعاملين على الأرض، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستستمر لحين تسليم جميع المشروعات بشكل نهائي، وأن الغربية ماضية بخطى ثابتة نحو إنجاز كل ما وعدت به، استعدادًا للمرحلة الثانية من المبادرة، وبما يضمن مستقبلًا أفضل لكل أبناء الريف.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات حل مشكلات تنمية رصف أعمال طرق

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