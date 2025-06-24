أول المحرم الخميس أم الجمعة؟ ..نتيجة استطلاعه تحددها الإفتاء

تُجري دار الإفتاء المصرية مساء غدٍ الأربعاء، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، والموافق 25 يونيو 2025 م، استطلاعًا شرعيًا لهلال شهر محرم، لتحديد غرة العام الهجري الجديد 1447 هـ.

ومن المنتظر أن تُعلن دار الإفتاء نتيجة الاستطلاع الرسمي بعد غروب شمس الأربعاء، حيث سيُحدد بناءً على ثبوت الرؤية الشرعية ما إذا كان يوم الخميس 26 يونيو هو أول أيام شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة، أم سيكون متممًا لشهر ذي الحجة، ويكون الجمعة 27 يونيو هو أول أيام محرم.

في السياق ذاته، تستعد المشيخة العامة للطرق الصوفية لإقامة موكبها السنوي احتفالًا برأس السنة الهجرية، والمقرر انطلاقه يوم الخميس 26 يونيو، من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد الإمام الحسين، حيث تُقام عقب وصول الموكب الاحتفالية الرسمية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وبحسب التقديرات الفلكية، فإن عدة شهر ذي الحجة هذا العام 29 يومًا، ما يعني أن بداية العام الهجري الجديد ستكون على الأرجح يوم الخميس 26 يونيو. ويتزامن ذلك مع بلوغ القمر طور البدر الكامل، حيث يكون في وضع التقابل مع الشمس، ما يسمح له بالظهور كاملًا في السماء طوال الليل، بنسبة لمعان تصل إلى 100%.

دعاء أول شهر محرم

اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-

- بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك أن تصل وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام بما لك علي من طاعتك وألزمني الإخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك

- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمانها وسلامتها وأعوذ بك من شرورها وصدورها وعسرها وخوفها وهلكتها وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك

- اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

-اللهم إنك هذا العام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم.



-اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، ومطلعا على عوراتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك، إنك قادر على ذلك، وأنت الفعال لما تريد، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

من المجربات الصحيحة كما ذكر العلماء أن من كتب البسملة في أول شهر المحرم مائة وثلاث عشرة مرة لم ينل حاملها مكروه فيه ولا في أهل بيته مدة عمره.

ومن كتب "الرحمن" خمسين مرة ودخل بها على سلطان جائر أو حاكم ظالم أمن من شره. والله أعلم بأسراره.

من قرأ آية الكرسي في أول يوم من المحرم ثلاثمائة وستين مرة يبسمل في أول كل مرة، وعند الفراغ من جميع ذلك يقول : ( اللهم يا محول الأحوال، حول حالي إلى أحسن الأحوال، بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). فإنه يوقى ما يكرهه في جميع العام.