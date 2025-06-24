أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24-6-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة الترجي ضد تشيلسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
بنفيكا X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
أوكلاند سيتي X بوكا جونيورز – الساعة 10 مساء على قناة DAZN tv channel
الترجي X تشيلسي – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel
لوس أنجلوس X فلامينجو – الساعة 4 صباحا على قناة DAZN tv channel
مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية والقنوات الناقلة
جوادلوب X جواتيمالا – الساعة 2 صباحا على قناة السعودية الرياضية 1
بنما X جامايكا – الساعة 2 صباحا على قناة السعودية الرياضية 2
كندا X السلفادور – الساعة 5 صباحا على قناة السعودية الرياضية 1
الهندوراس X كوراكاو – الساعة 5 صباحا على قناة السعودية الرياضية 2