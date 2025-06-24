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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24-6-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة الترجي ضد تشيلسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
 


بنفيكا X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء على قناة  DAZN tv channel

أوكلاند سيتي X بوكا جونيورز – الساعة 10 مساء على قناة  DAZN tv channel

الترجي X تشيلسي – الساعة 4 صباحا على قناة  DAZN tv channel

لوس أنجلوس X فلامينجو – الساعة 4 صباحا على قناة  DAZN tv channel

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية والقنوات الناقلة

جوادلوب X جواتيمالا – الساعة 2 صباحا على قناة السعودية الرياضية 1

بنما X جامايكا – الساعة 2 صباحا على قناة السعودية الرياضية 2

كندا X السلفادور – الساعة 5 صباحا على قناة السعودية الرياضية 1

الهندوراس X كوراكاو – الساعة 5 صباحا على قناة السعودية الرياضية 2

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