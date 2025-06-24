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سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم رادار قرب طهران رغم سريان الهدنة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم رادار قرب طهران رغم سريان الهدنة

أرشيفية
أرشيفية

في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الأخيرة أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت رادارًا قرب العاصمة الإيرانية طهران، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه منذ ساعات فقط.

 ترامب: "إسرائيل، لا تسقطوا القنابل... أعيدوا طياريكم

وعلى وقع التصعيد، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشورات حادة على منصته "تروث سوشيال"، محذرًا إسرائيل من مغبة التصرف المنفرد. 

وكتب:"إسرائيل، لا تسقطوا هذه القنابل.. إن فعلتم ذلك، فهذا انتهاك جسيم. أعيدوا طياريكم إلى ديارهم الآن"

وفي منشور آخر قال ساخرًا:لن تهاجم إسرائيل إيران.. ستعود جميع الطائرات أدراجها متوجهةً إلى إيران في تحية ودية.. لن يصاب أحد بأذى، فوقف إطلاق النار ساري المفعول! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر"

في تصريحات لاحقة، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن الطرفين، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار قد تم انتهاكه بالفعل، وقال:"لست راضيًا عن إيران ولا إسرائيل... وقف إطلاق النار لم يُحترم".

وفي تصريح  نقلته وكالة "رويترز"، قال ترامب إن قدرات إيران النووية "انتهت" ولن تعود مرة أخرى، دون تقديم تفاصيل حول الأدلة أو الأساس الذي استند إليه في هذا التقييم.

 هدنة بـ12 ساعة: هل انتهت قبل أن تبدأ؟

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، عن اتفاق شامل بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار لمدة 12 ساعة، وكتب عبر منصته:"تم الاتفاق بشكل تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل... لمدة 12 ساعة، وعندها ستعتبر الحرب منتهية!"

جيش الاحتلال الإسرائيلي إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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